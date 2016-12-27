Меры ответственности за проявление неуважения к суду

Г.Алимбаева,

Судья Специализированного

межрайонного экономического

суда города Астаны

В пункте 1 статьи 14 Конституции провозглашен принцип равенства всех перед законом и судом.

Согласно статье 4 Гражданского процессуального кодекса (далее - ГПК) задачами гражданского судопроизводства являются защита и восстановление нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, государства и юридических лиц, соблюдение законности в гражданском обороте и публично-правовых отношениях, содействие мирному урегулированию спора, предупреждение правонарушений и формирование в обществе уважительного отношения к закону и суду.

Процессуальное законодательство регулирует общественные отношения, возникающие при отправлении правосудия при рассмотрении и разрешении судами дел, отнесённых к их компетенции ГПК и другими законами.

В соответствии со статьей 20 ГПК судебное разбирательство дела должно происходить в условиях, обеспечивающих нормальную работу суда, и безопасность участников процесса, других лиц, присутствующих в зале судебного заседания. Нормы ГПК устанавливают обязательные для всех участников гражданского судопроизводства требования, правила поведения, последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения этих требований и правил, и ответственность лиц, виновных в нарушении требований закона.

В целях реализации конституционного принципа равенства всех перед судом и задач правосудия, принципов гражданского судопроизводства, направленных, в том числе, на обеспечение нормальной работы суда и исполнение судебных актов, предусмотрена возможность применения судом мер ответственности за проявление неуважения к суду.

К формам проявления неуважения к суду относится, прежде всего, неисполнение перечисленных в части первой статьи 21 ГПК и иных вступивших в законную силу судебных актов (судебных приказов, решений, определений, постановлений суда первой инстанции; определений и постановлений судов апелляционной, кассационной инстанций), а также обязательных для всех государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, должностных лиц, граждан и подлежащих исполнению на всей территории Республики Казахстан распоряжений, требований, поручений, вызовов, запросов и других обращений судов и судей при отправлении правосудия.

Проявление неуважения к суду, выразившееся в неисполнении в срок до шести месяцев приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа, влечёт предусмотренную статьей 669 КоАП ответственность в виде штрафа на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов - в размере двадцати месячных расчетных показателей (далее - МРП) или административный арест на срок до пяти суток, на субъектов малого предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти МРП.

Согласно статье 653 КоАП также под проявлением неуважения к суду следует понимать: 1) неявку в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным; 2) нарушение установленных в суде правил, в том числе неподчинение распоряжениям председательствующего в судебном заседании; 3) иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье.

Совершение правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 653 КоАП, влечет предупреждение либо штраф в размере двадцати МРП либо административный арест на срок до пяти суток. Повторное же совершение этих действий (бездействия) в течение года после наложения административного взыскания влечёт согласно части второй статьи 653 КоАП наложение штрафа в размере тридцати МРП либо применение административного ареста на срок до десяти суток.

Если в действиях нарушителя порядка в судебном заседании имеются признаки уголовного правонарушения, это лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа, совершённые в срок более шести месяцев, а равно воспрепятствование исполнению судебного акта и исполнительного документа, влекут уголовную ответственность по статье 430 УК.

Статьей 410 УК предусмотрена уголовная ответственность за такую форму проявления неуважения к суду как оскорбление участников судебного разбирательства, а также за то же деяние, выразившееся в оскорблении судьи и (или) присяжного заседателя.

Судья, ведущий процесс, во исполнение задач гражданского судопроизводства при соблюдении законности и принципов гражданского судопроизводства обязан создавать условия для реализации прав сторон, оказывать содействие в их осуществлении.

Согласно части второй статьи 802 КоАП наличие достаточных данных, указывающих на признаки административного правонарушения, является основанием для возбуждения дела об административном правонарушении при отсутствии предусмотренных статьей 741 КоАП обстоятельств, исключающих производство по делу.

Частью четвертой статьи 802 КоАП предусмотрены полномочия суда возбудить дело об административном правонарушении только по одному основанию - при установлении факта проявления неуважения к суду со стороны присутствующего в процессе лица в ходе судебного разбирательства. Факт неуважения к суду устанавливается в момент его совершения в соответствии с частью первой статьи 120 ГПК. При этом дело считается возбужденным с момента объявления судьей (судом) об установлении такого факта. Одновременно с установлением факта правонарушения судья объявляет о налагаемой на правонарушителя мере взыскания.

Иные дела об административных правонарушениях считаются возбужденными с момента составления первого протокола о применении предусмотренных статьей 785 КоАП мер обеспечения производства по делу, составления протокола об административном правонарушении или вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.

Лицо, в отношении которого установлен факт проявления неуважения к суду, а также иные лица, участвующие в деле, вправе дать свои объяснения. По усмотрению суда эти объяснения могут быть предоставлены в письменном виде либо даны путем устных пояснений, заносимых в протокол судебного заседания по рассматриваемому гражданскому делу.

Постановление об административном правонарушении изготавливается председательствующим судьей после окончания судебного заседания по гражданскому делу в совещательной комнате, подписывается судьей (составом суда). Допустимо вручение постановления по окончании судебного заседания. Такое положение оправданно, позволит не прерывать процесс рассмотрения дела. Но нет правовых запретов к тому, чтобы судья после установления факта правонарушения в судебном заседании немедленно удалился в совещательную комнату для составления постановления. Особенно это важно в случаях, когда применяется административное взыскание в виде ареста.

Лицам, уклоняющимся от явки в судебное заседание, а также нарушающим порядок в зале судебного заседания, председательствующий от имени суда делает предупреждение. Предупреждение за нарушение порядка в судебном заседании заносится в протокол судебного заседания, если ведение протокола предусмотрено процессуальным законодательством для этой инстанции рассмотрения дела. При повторном нарушении порядка в судебном заседании, лицо, участвующее в деле, может быть удалено из зала судебного заседания определением суда на всё время судебного заседания или на часть его. Граждане, не участвующие в деле, но присутствующие в заседании, за повторное нарушение порядка удаляются из зала судебного заседания по устному распоряжению председательствующего.

В случае если неуважение к суду проявлено в судебном заседании и нарушитель покинул зал судебного заседания, либо при проявлении неуважения к суду вне судебного заседания, а также если установлено уклонение от явки в судебное заседание, протокол о правонарушении составляется судебным приставом или иным работником суда по устному распоряжению председателя суда или председательствующего в заседании суда, о чём указывается в протоколе о правонарушении. Протокол о правонарушении вместе с необходимыми материалами в случаях, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, направляются для рассмотрения в суд в соответствии с подсудностью, установленной КоАП.

При установлении судьей (судом) непосредственно в ходе рассмотрения гражданского дела факта проявления неуважения к суду, влекущего уголовную ответственность по статье 410 УК, суд выносит об этом постановление (об установлении факта), которое вручается и (или) направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, и в течение трех рабочих дней с подтверждающими материалами направляется прокурору для организации досудебного производства. К подтверждающим материалам могут быть отнесены заверенная судом выдержка из протокола судебного заседания, содержащая также объяснения лица, в действиях (бездействии) которого установлен факт проявления неуважения к суду, а также объяснения иных лиц.