По вновь открывшимся обстоятельствам

Ищанова Г.Б.,

Судья специализированного межрайонного

экономического суда города Астаны

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Конституции Республики Казахстан провозглашено, что каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. Гражданско-процессуальным законодательством установлены различные виды правовых средств, обеспечивающих справедливое правосудие и эффективное восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц. Одним из таких средств является институт пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, регламентированный главой 55 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК). Действие этого института предоставляет дополнительные гарантии лицам, участвующим в деле.

Данный вид производства характеризуется специфическим процессуальным порядком проверки законности и обоснованности судебных решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу, отличающимся от апелляционного и кассационного производств.

Если основанием для пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу, в апелляционном или кассационном порядке является нарушение материального и процессуального права при рассмотрении дела, для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам основанием являются две группы обстоятельств, установленные законом, перечисленные в частях второй и третьей статьи 455 ГПК. Вместе с тем, при оценке таких обстоятельства необходимо руководствоваться положением части первой статьи 455 ГПК о том, что основаниями для пересмотра решений, определений и постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам являются юридические факты, имеющие существенное значение для правильного разрешения ранее рассмотренного дела, которые возникли или имели место, однако о них стало известно после вступления судебного акта в законную силу.

В соответствии с частью второй статьи 455 ГПК к основаниям для пересмотра решений, определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам относятся:

1) установленные вступившими в законную силу приговором, постановлением суда, постановлениями государственных органов и должностных лиц, осуществляющих функции уголовного преследования, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность документов либо вещественных доказательств, повлекшие за собой постановление незаконного либо необоснованного решения;

2) установленные вступившими в законную силу приговором, постановлением суда, постановлениями государственных органов и должностных лиц, осуществляющих функции уголовного преследования, уголовное правонарушение сторон, других лиц, участвующих в деле, либо их представителей или уголовное правонарушение судей, совершенные при рассмотрении данного дела;

3) отмена решения, приговора, определения или постановления суда либо постановления иного государственного органа, послужившего основанием к вынесению данного решения, определения или постановления.

Таким образом, для пересмотра судебных актов по указанным основаниям не достаточно установление лишь факта совершения уголовного правонарушения. Необходимо установить прямую связь такого правонарушения с рассмотренным гражданским делом, а также определить повлекло ли оно за собой вынесение незаконного либо необоснованного судебного акта.

При определении юрисдикционных актов, отмена которых в соответствии с подпунктом 3) части второй статьи 455 ГПК относиться к вновь возникшим обстоятельствам следует руководствоваться пунктом 13 нормативного постановления Верховного Суда № 5 от 11 июля 2003 года «О судебном решении», согласно которому вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу, которым признается право на удовлетворение иска, обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого состоялся приговор.

Далее, в том же пункте 13 названного нормативного постановления указывается, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда и не доказываются вновь при рассмотрении других гражданских дел при условии участия в них тех же лиц.

Виновность лица в совершении административного правонарушения, установленная вступившим в законную силу постановлением административного суда или иного государственного органа по делу об административном правонарушении, как и в случае с судебными актами, постановлениями государственных органов и должностных лиц, осуществляющих функции уголовного преследования, по уголовному делу, не доказывается вновь при рассмотрении дела о гражданско-правовых последствиях совершенного этим лицом правонарушения.

К новым обстоятельствам, установленные частью третьей статьи 455 ГПК относятся:

1) отмена судебного акта, имевшего преюдициальное значение при рассмотрении и разрешении дела;

2) вступившее в законную силу решение суда о признании недействительной сделки, на основании которой был вынесен судебный акт;

3) признание Конституционным Советом Республики Казахстан неконституционными законов и иных нормативных правовых актов, с применением которых вынесен судебный акт.

В соответствии с частью второй статьи 76 ГПК обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением или постановлением суда по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда. Такие обстоятельства не доказываются вновь при разбирательстве других гражданских дел, в которых участвуют те же лица.

Таким образом, преюдициальное значения судебного акта означает, что основанием для решения суда послужили факты, предрешенные ранее принятым решением или постановлением суда.

По результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам суд выносит определение.

Суд, установив, что имеет место вновь открывшееся или новое обстоятельство, выносит определение об удовлетворении заявления о пересмотре и отмене судебного акта. Определение суда об удовлетворении заявления обжалованию и опротестованию не подлежит. Доводы о несогласии с определением могут быть включены в апелляционную и кассационную жалобы.

После отмены решения, определения или постановления дело рассматривается судом по общим правилам судопроизводства.

Если суд придет к выводу об отсутствии вновь открывшихся или новых обстоятельств, то он выносит определение об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре. Данное определение суда может быть обжаловано или опротестовано в вышестоящую судебную инстанцию.