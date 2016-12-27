Опубликован тизер-трейлер нового сезона Top Gear

Компания BBC опубликовала тизер-трейлер нового, 24 сезона автомобильного шоу Top Gear. В 21-секундном ролике главный ведущий Мэтт Леблан и его коллеги, журналисты Крис Харрис и Рори Рид, устраивают заезд без рук на трех подержанных автомобилях в какой-то пустынной местности.





Предыдущий сезон некогда самого популярного телешоу про машины оказалось провальным: поклонников программы не впечатлила работа нового состава ведущих, пришедшего на смену скандальному трио Кларксон-Хаммонд-Мэй – каждый следующий эпизод смотрело все меньшее число людей. Радиопродюсер Крис Эванс, ставший новым главным лицом Top Gear, своим поведением умудрился разозлить не только зрителей, но и коллег по съемочной площадке и в итоге был вынужден уволиться.







В сентябре BBC объявила о том, что контракт с американским актером Мэттом Лебланом продлен еще на два сезона. Помимо Харриса и Рида, которые также сохранили свои должности, в новых эпизодах время от времени будут появляться гонщица Сабина Шмитц, эксперт по «Формуле 1», бывший владелец команды Jordan Grand Prix Эдди Джордан и, конечно, Стиг. Дата премьеры 24 сезона пока не объявлена.



