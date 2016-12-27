Рождественский свитер связали для змеи
27 декабря 2016, 16:23
Пресмыкающееся зовут Барт, рождественский подарок ему очень понравился.
В Сети появилось фото змеи в красном зимнем свитере. Изделие, больше похожее на чулок, стало подарком на Рождество, сообщает Моя планета.
Снимок опубликовал на сайте Reddit пользователь с ником mlkey11.
Он сообщил, что змея принадлежит его жене, а теплый свитер связала теща.
Автор фото рассказал, что пресмыкающееся зовут Барт и что рождественский подарок ему нравится. Других подробностей не сообщается. В частности, остается неизвестным, как свитер удалось надеть на змею. И зачем.
Фото: Моя планета
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836583-296d0b0308bbdd77abcf0b1680fd39b0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com