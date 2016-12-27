Рождественский свитер связали для змеи

Снимок опубликовал на сайте Reddit пользователь с ником mlkey11.





Он сообщил, что змея принадлежит его жене, а теплый свитер связала теща.





Автор фото рассказал, что пресмыкающееся зовут Барт и что рождественский подарок ему нравится. Других подробностей не сообщается. В частности, остается неизвестным, как свитер удалось надеть на змею. И зачем.