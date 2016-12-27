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Рождественский свитер связали для змеи

27 декабря 2016, 16:23

Пресмыкающееся зовут Барт, рождественский подарок ему очень понравился.


В Сети появилось фото змеи в красном зимнем свитере. Изделие, больше похожее на чулок, стало подарком на Рождество, сообщает Моя планета.

Снимок опубликовал на сайте Reddit пользователь с ником mlkey11.

Он сообщил, что змея принадлежит его жене, а теплый свитер связала теща.

Автор фото рассказал, что пресмыкающееся зовут Барт и что рождественский подарок ему нравится. Других подробностей не сообщается. В частности, остается неизвестным, как свитер удалось надеть на змею. И зачем.

Фото: Моя планета

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