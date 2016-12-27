Актер Микки Рурк может провести бой на Урале

Американский актер и боксер Микки Рурк может в феврале-марте провести бой на Урале. Об этом сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов. Его слова приводит ТАСС





«Мы ведем работу над тем, чтобы организовать на Урале бой для Микки. Там же в одном из главных боев планируется поединок Егора Мехонцева, сейчас мы ведем переговоры по этому мероприятию с несколькими уральскими партнерами», — сказал Корнилов.





По словам менеджера, 64-летний Рурк тренируется каждый день. «Он очень хочет боя и спрашивает, когда уже сможет подраться в России», — добавил Корнилов.





В конце ноября 2014 года вернувшийся на профессиональный ринг Рурк победил нокаутом 29-летнего соотечественника Эллиота Сеймура. Бой проходил в Москве.





Рурк начал заниматься боксом в 12 лет, но затем ушел из профессионального спорта ради актерской карьеры. В 1991 году он вернулся на ринг и провел восемь боев под руководством тренера Фредди Роуча, который в разное время работал с Майком Тайсоном и Оскаром де ла Хойей. Американец одержал шесть побед (четыре из них нокаутом), два поединка завершились ничьей.



