В Астане появились часы, претендующие попасть в книгу рекордов Гиннеса

Огромные часы появились в Астане в преддверии Нового года. Они установлены на набережной реки Есиль. Диаметр циферблата составляет 17 метров, они оснащены светодиодами и создают красивую композицию в темное время суток. Особенность конструкции заключается в том, что она расположена на реке.





Территория вокруг часов является прекрасным и красивым местом для активного зимнего отдыха. Для гостей и жителей столицы здесь установлены ледяные горки и большой каток размером 8000 кв.м. Часы оснащены точным механизмом и в новогоднюю ночь фейерверк с набережной реки Есиль будет запущен точно в то время, когда стрелки покажут полночь.









Стоит отметить, что новогодние часы, установленные на реке Есиль, могут стать самыми большими в своем роде по всему миру. Известные часы Colgate, установленные на реке Гудзон возле Манхэттена (штат Нью-Джерси, США) имеют диаметр 15,24 метров.



