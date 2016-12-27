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В Астане появились часы, претендующие попасть в книгу рекордов Гиннеса

27 декабря 2016, 16:30

Территория вокруг часов является прекрасным и красивым местом для активного зимнего отдыха.


Огромные часы появились в Астане в преддверии Нового года. Они установлены на набережной реки Есиль. Диаметр циферблата составляет 17 метров, они оснащены светодиодами и создают красивую композицию в темное время суток. Особенность конструкции заключается в том, что она расположена на реке.

Территория вокруг часов является прекрасным и красивым местом для активного зимнего отдыха. Для гостей и жителей столицы здесь установлены ледяные горки и большой каток размером 8000 кв.м. Часы оснащены точным механизмом и в новогоднюю ночь фейерверк с набережной реки Есиль будет запущен точно в то время, когда стрелки покажут полночь.



Стоит отметить, что новогодние часы, установленные на реке Есиль, могут стать самыми большими в своем роде по всему миру. Известные часы Colgate, установленные на реке Гудзон возле Манхэттена (штат Нью-Джерси, США) имеют диаметр 15,24 метров.


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