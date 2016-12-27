Найдены два оставшихся черных ящиков Ту-154

В ходе поисковой операции в акватории Черного моря установили местонахождение всех бортовых самописцев разбившегося Ту-154, сообщает Интерфакс









Параметрический самописец поднят на поверхность и направлен в один из НИИ Минобороны для расшифровки. Найдены все ключевые элементы самолета, местонахождение еще двух бортовых самописцев установлено.









В ближайшее время планируется операция по подъему найденных "черных ящиков" на поверхность. Они будут помещены на один из кораблей Минобороны и оперативно доставлены на берег для дальнейшей отправки на расшифровку в Москву.