Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Найдены два оставшихся черных ящиков Ту-154

27 декабря 2016, 16:40

Поднять найденные самописцы на поверхность планируется в ближайшее время.


В ходе поисковой операции в акватории Черного моря установили местонахождение всех бортовых самописцев разбившегося Ту-154, сообщает Интерфакс.



Параметрический самописец поднят на поверхность и направлен в один из НИИ Минобороны для расшифровки. Найдены все ключевые элементы самолета, местонахождение еще двух бортовых самописцев установлено.



В ближайшее время планируется операция по подъему найденных "черных ящиков" на поверхность. Они будут помещены на один из кораблей Минобороны и оперативно доставлены на берег для дальнейшей отправки на расшифровку в Москву.



Самолет был оборудован тремя бортовыми самописцами, два из них располагались в хвостовой части самолета, и один спереди.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: epa/vostock-photo

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код