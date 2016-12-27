Найдены два оставшихся черных ящиков Ту-154
27 декабря 2016, 16:40
Поднять найденные самописцы на поверхность планируется в ближайшее время.
В ходе поисковой операции в акватории Черного моря установили местонахождение всех бортовых самописцев разбившегося Ту-154, сообщает Интерфакс.
Параметрический самописец поднят на поверхность и направлен в один из НИИ Минобороны для расшифровки. Найдены все ключевые элементы самолета, местонахождение еще двух бортовых самописцев установлено.
В ближайшее время планируется операция по подъему найденных "черных ящиков" на поверхность. Они будут помещены на один из кораблей Минобороны и оперативно доставлены на берег для дальнейшей отправки на расшифровку в Москву.
Самолет был оборудован тремя бортовыми самописцами, два из них располагались в хвостовой части самолета, и один спереди.
Напомним, самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.
Все новости по теме читайте здесь.
Фото: epa/vostock-photo
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836589-aa6425965a7bc29223bfb5a532c64709
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com