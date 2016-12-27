Представитель НПП - в составе антимонопольного органа

Юлия Якупбаева вошла в состав Правления Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК

Приказ о введении заместителя председателя Правления НПП РК «Атамекен» Юлии Якупбаевой в состав Правления Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ подписал министр Куандык Бишимбаев.

Данное решение принято в соответствии с пунктом 3 статьи 65 закона Республики Казахстан «О правовых актах», пунктом 21 Положения о Комитете по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК, а также решением заочного заседания Совета директоров акционерного общества «Институт экономических исследований».

В состав Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК также вошли Сержан Мадиев, председатель правления акционерного общества «Институт экономических исследований», Канат Билялов, заместитель директора департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК, Сандугаш Садыкова, исполняющая обязанности руководителя управления анализа и методологии Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК.

Отметим, основными задачами Комитета являются поддержка предпринимательства, развитие конкуренции, предупреждение и пресечение монополистической деятельности и злоупотреблений доминирующим положением, контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.