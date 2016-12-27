Пропавшего в Акмолинской области полицейского нашли мертвым
27 декабря 2016, 16:51
По словам родного брата пропавшего, тело нашли за городом Кокшетау.
Пропавшего в Акмолинской области полицейского нашли мертвым, передает Informburo.kz.
Ранее сообщалось, что 27-летний сотрудник УВД города Кокшетау Еламанов Дархан Муратович пропал 25 декабря. Он был одет по форме зимнего обмундирования. На поиск пропавшего был ориентирован личный состав ДВД Акмолинской области.
По словам родного брата пропавшего Нурбека Еламанова, тело нашли за городом Кокшетау, подробности неизвестны. Родственники находятся на месте, но к телу никого не пускают, территорию полностью оцепили.
"Якобы ждут какую-то следственную группу. Они подтверждают, что это Дархан, начальник УВД города Кокшетау и ещё четыре полковника приезжали на место. На сегодняшний момент известно, что его застрелили", – рассказал брат погибшего.
"Дархан без формы, без одежды лежит, закопанный в снегу. Он застрелен. Жене Дархана сейчас кто-то звонил и сказал, что есть подозреваемый и у него большие связи есть. Неизвестный посоветовал не оставлять так дела. По делу задержали сотрудника полиции, оперативникам удалось это благодаря детализации номера. Номер подозреваемого был последним в списке звонков Дархана. Этот подозреваемый работает в ДВД Кокшетау, полицейские начали на него давить и он сознался", – подытожил брат Дархана Еламанова.
Фото informburo.kz
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