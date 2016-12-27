Пропавшего в Акмолинской области полицейского нашли мертвым

По словам родного брата пропавшего Нурбека Еламанова, тело нашли за городом Кокшетау, подробности неизвестны. Родственники находятся на месте, но к телу никого не пускают, территорию полностью оцепили.





"Якобы ждут какую-то следственную группу. Они подтверждают, что это Дархан, начальник УВД города Кокшетау и ещё четыре полковника приезжали на место. На сегодняшний момент известно, что его застрелили", – рассказал брат погибшего.





"Дархан без формы, без одежды лежит, закопанный в снегу. Он застрелен. Жене Дархана сейчас кто-то звонил и сказал, что есть подозреваемый и у него большие связи есть. Неизвестный посоветовал не оставлять так дела. По делу задержали сотрудника полиции, оперативникам удалось это благодаря детализации номера. Номер подозреваемого был последним в списке звонков Дархана. Этот подозреваемый работает в ДВД Кокшетау, полицейские начали на него давить и он сознался", – подытожил брат Дархана Еламанова.



