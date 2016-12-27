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Путин открыл прямую подачу газа в Крым

27 декабря 2016, 16:53

Запуск газопровода позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей Крыма путем интеграции газопровода в существующую газотранспортную систему полуострова.


Президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ, сообщает Интерфакс.

Запуск газопровода позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей Крыма путем интеграции газопровода в существующую газотранспортную систему полуострова.

Общая протяженность газопровода составляет 358,7 км, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 км.

На пике энергонагрузок зимой Крым потребляет 1,2-1,3 тыс. мегаватт электроэнергии. Ранее 800 мегаватт из них обеспечивалось подачей электроэнергии с Украины.

В настоящее время собственная генерация Крыма составляет 1-1,1 тыс. мегаватт, а вместе с передвижными электростанциями - 1,3 тыс. мегаватт. После того, как в Крым начнутся поставки газа, на полуострове также начнется строительство двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая. В итоге, отметил российский лидер, общая генерация в Крыму составит порядка 2 тысяч мегаватт.

Фото: panthermedia/vostock-photo

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