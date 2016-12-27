Suzuki представила новый Swift

Новый Swift построен на платформе HEARTECT, уже использованной в моделях Ignis и Baleno. По сравнению с предшественником конструкция стала жестче и легче: в зависимости от комплектации хетчбэк весит от 840 до 970 кг. Габаритная длина и высота уменьшились на 10 мм – до 3840 и 1500 мм соответственно, а расстояние между осями выросло на 20 мм – до 2450 мм. Трехдверного кузова больше не будет – только пятидверка.





В Японии новый Suzuki Swift поступит в продажу уже 4 января и будет доступен с тремя силовыми установками. Базовая модель оснащается 1,2-литровым атмосферником DUALJET на 91 л.с. и 118 Нм. В модификации с фирменным гибридным приводом SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) тот же ДВС дополнен скромным электромотором на 3,1 л.с. и 50 Нм, который помогает при старте и ускорении. Энергии торможения, которая запасается в маленьком аккумуляторе, хватает на полминуты работы. Наконец, на топовый Swift RS устанавливается 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор BOOSTERJET на 102 л.с. и 150 Нм. При этом спортивный RS-пакет, включающий другие бамперы, накладки на пороги, более крупный спойлер на задней двери и особую отделку интерьера, можно будет заказать и для младших модификаций.





В оснащение хетчбэка вошли светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. В Японии цены на новинку начинаются с 1 343 520 иен (около 3500000 тг.).



