Физик из США посчитал количество снежинок

Согласно выводам ученого, возможное количество различных снежинок, существующих в природе, является числом с 768 нулями. По мнению Нельсона, обнаружить две одинаковые или почти одинаковые снежинки практически невозможно.





Снежинка – это ледяной кристалл, зачастую имеющий форму шестиугольной пластины. Они образуются при переходе пара в твердое состояние, минуя жидкое состояние. Как правило, это происходит в сильные морозы.