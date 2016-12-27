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Физик из США посчитал количество снежинок

27 декабря 2016, 17:13

Возможное количество различных снежинок, существующих в природе, является числом с 768 нулями.


Физик Джон Нельсон из Университета Аризоны подсчитал число типов снежинок, которые могут существовать на Земле. Его статья выйдет в Popular Mechanics в январе 2017 года, пишет Lenta.ru.

Согласно выводам ученого, возможное количество различных снежинок, существующих в природе, является числом с 768 нулями. По мнению Нельсона, обнаружить две одинаковые или почти одинаковые снежинки практически невозможно.

Снежинка – это ледяной кристалл, зачастую имеющий форму шестиугольной пластины. Они образуются при переходе пара в твердое состояние, минуя жидкое состояние. Как правило, это происходит в сильные морозы.

Фото: M. Lenke / Globallookpress.com

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