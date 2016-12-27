В ВКО за получение взяток задержали сотрудников департамента государственных доходов





В 2016 году в области было четыре факта, когда сотрудникам пытались передать взятки. Два дела уже рассмотрены судом, два — еще нет. Один случай произошел в Усть-Каменогорске, один в Глубоковском районе. Попытку взятки зарегистрировали и на таможенном посту Май-Капчагай, где также работают сотрудники департамента государственных доходов. Там речь шла о взятке в 35 тысяч тенге. В Семее собирались дать взятку в размере 150 тысяч тенге, — сообщил руководитель отдела внутренней оперативной работы управления внутренней безопасности ДГД по ВКО Ернар Икамбаев.





В качестве примера привели и случаи, произошедшие в других областях республики. Шымкентскому бизнесмену теперь придется платить 300 миллионов тенге штрафа. Мужчину задержали при даче взятки в один миллион тенге сотруднику ДГД. На пресс-конференции пояснили, что предприниматель рассчитывал на положительное решение вопроса уголовного дела.





Всего за год сотрудникам ведомства пытались всучить 77 миллионов тенге за «особое отношение».





Руководитель одного из отделов ДГД ЮКО отказался от взятки в 10 тысяч долларов США, За проявленную принципиальность ему было досрочно присвоено очередное звание. В ВКО тоже было два таких факта, но там не удалось доказать, что люди действительно намеревались дать взятку сотрудникам департамента.