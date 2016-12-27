«Дакар-2017» Astana поедет на Land Cruiser 200 и грузовике MAN

В этот раз Казахстан будут представлять всего два экипажа, однако и общее число участников сократилось по сравнению с прошлыми годами. Но есть и позитивная сторона — оба экипажа команды Astana Motorsports наконец-то получили конкурентоспособную технику, сообщает kolesa.kz













Артур Ардавичус, традиционно выступающий в грузовом зачёте Т4, поведёт в бой новый для себя грузовик MAN TGS 4×4. Автомобиль, подготовленный командой EVM Rally Team, оснащён 12.5-литровым дизельным двигателем мощностью 1 050 л. с. и 4 000 Нм. В одном коллективе с казахстанцем Ханс Стейси, победитель «Дакара» 2007 года. В прошлом году на грузовике MAN Стейси занял 4-е место и выиграл несколько этапов, так что задача попасть в топ-5 по итогам гонки для экипажа команды Astana вполне реальная.











