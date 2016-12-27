«Дакар-2017» Astana поедет на Land Cruiser 200 и грузовике MAN
27 декабря 2016, 17:30
Два экипажа казахстанской команды Astana 2 января стартуют на самой сложной гонке по бездорожью — ралли-рейде «Дакар-2017».
В этот раз Казахстан будут представлять всего два экипажа, однако и общее число участников сократилось по сравнению с прошлыми годами. Но есть и позитивная сторона — оба экипажа команды Astana Motorsports наконец-то получили конкурентоспособную технику, сообщает kolesa.kz.
Артур Ардавичус, традиционно выступающий в грузовом зачёте Т4, поведёт в бой новый для себя грузовик MAN TGS 4×4. Автомобиль, подготовленный командой EVM Rally Team, оснащён 12.5-литровым дизельным двигателем мощностью 1 050 л. с. и 4 000 Нм. В одном коллективе с казахстанцем Ханс Стейси, победитель «Дакара» 2007 года. В прошлом году на грузовике MAN Стейси занял 4-е место и выиграл несколько этапов, так что задача попасть в топ-5 по итогам гонки для экипажа команды Astana вполне реальная.
Экипаж, состоящий из Дениса Березовского и Алексея Никижева, тоже стартует на серийном Toyota Land Cruiser 200, подготовленном испанской командой Jaton Racing. Автомобиль Денис будет пилотировать впервые, однако успешный опыт работы с этой командой есть — на подготовленном испанцами «Прадо» было выиграно ралли Silk Way–2016. Японский внедорожник с 4.5-литровым турбодизелем (285 л. с.) на сегодня самая быстрая и крепкая машина зачёта Т2. Именно на таком внедорожнике был выигран прошлогодний «Дакар», так что побороться за победу нашему экипажу вполне по силам.
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