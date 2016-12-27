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Новости за сегодня

В Астане завершено строительство крупнейшего в Казахстане противотуберкулезного диспансера

 

В Астане завершено строительство крупнейшего в Казахстане и странах СНГ противотуберкулезного диспансера. Сегодня лечебное учреждение, построенное по поручению Главы государства и в соответствии со стандартами ВОЗ, посетил аким Астаны Асет Исекешев.

Крупнейшее медицинское учреждение расположено в поселке Железнодорожный. Его строительство было начато в 2008 году. Новый комплекс состоит из четырех лечебных корпусов: клинико-диагностической лаборатории, бактериологического отделения, пищеблока, прачечной. Больница оборудована новейшим современным оборудованием, таким как компьютерная томография, рентген, компьютерная операционная с видеооборудованием, которое позволяет проводить онлайн-трансляцию, консультировать и создавать консилиум как с отечественными, так и зарубежными специалистами. Еще одним преимуществом является реанимационное отделение, рассчитанное на 12 коек. На сегодняшний день оно является самым большим отделением среди всех диспансеров, действующих в стране. Кроме того, здесь предусмотрена возможность раздельной госпитализации больных. Комплекс рассчитан на 500 больных, которых будут обслуживать более 100 ведущих сотрудников.

Согласно статистике, количество больных туберкулезом в Астане уменьшилось в четыре раза. Если в 2008 году на 100 тыс. человек было 218 больных, то на сегодняшний день их количество составляет 58 человек.

В ходе посещения диспансера Асет Исекешев поручил в короткие сроки завершить пусконаладочные работы, отработать вопросы благоустройства и транспортного сообщения с городом.

27 декабря 2016, 17:25
Источник, интернет-ресурс: Акимата Астаны

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