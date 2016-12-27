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В Темиртау задержали лихачей, из-за которых в Акмолинской области погиб полицейский

27 декабря 2016, 17:47

Во время преследования нарушителей полицейский врезался в ограждение.


24-летний сотрудник ведомства преследовал автомашину нарушителя, который превысил установленный скоростной режим в поселке Жибек Жолы Аршалынского района. В ходе погони произошло ДТП - полицейский совершил наезд на отбойную опору. В результате аварии он скончался, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает NV.kz сегодня стало известно, что подозрительную машину остановили в Темиртау. В машине находились трое человек. Карагандинские полицейские задержали их и передали столичным коллегам.

Напомним, фото жуткой аварии, в которой погиб дорожный полицейский Акмолинской области появилось в Сети.






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