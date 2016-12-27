Подозреваемого в убийстве полицейского в Акмолинской области задержали

Подозреваемого в убийстве полицейского в Акмолинской области задержали, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

В ведомстве сообщили, что 26 декабря сотрудниками ДВД области в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве старшего лейтенанта полиции Дархана Еламанова, пропавшего 25 декабря 2016 года.

«Из показаний подозреваемого, убийство совершено на почве личных неприязненных отношений. В настоящее время труп погибшего найден, назначены ряд экспертиз. Имеются признательные показания, изъяты вещественные доказательства. Начато досудебное производство по статье 99 УК РК (Убийство), подозреваемый задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных мероприятий», - говорится в сообщении ДВД.