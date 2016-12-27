В Турции судят сторонников Гюлена

На скамье подсудимых находятся 29 сотрудников полиции, 25 из которых арестованы. В день попытки переворота подсудимые отказались подчиниться приказу по обеспечению защиты резиденции главы государства «Хубер» в районе Тарабья в Стамбуле.





Полицейских также обвиняют в попытке изменения конституционного строя.





Согласно 59-страничному обвинительному акту, подготовленному Республиканской прокуратурой Стамбула, подсудимые не только отказались подчиниться приказу и направиться в резиденцию главы государства, но и предприняли попытку убедить сослуживцев последовать их примеру и не выступать против путчистов.





Прокуратура потребовала приговорить 21 полицейского к трем пожизненным срокам каждого с отбыванием в тюрьме усиленного режима, а восьмерых - к 15 годам лишения свободы.





Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибло свыше 240 человек.