В Турции судят сторонников Гюлена
27 декабря 2016, 17:56
Прокуратура потребовала приговорить 21 полицейского к трем пожизненным срокам каждого с отбыванием в тюрьме усиленного режима, а восьмерых - к 15 годам лишения свободы.
В Турции начался первый суд по делу сторонников Гюлена. Власти обвиняют их в участии в попытке переворота в июле в Стамбуле, сообщает агентство Anadolu.
На скамье подсудимых находятся 29 сотрудников полиции, 25 из которых арестованы. В день попытки переворота подсудимые отказались подчиниться приказу по обеспечению защиты резиденции главы государства «Хубер» в районе Тарабья в Стамбуле.
Полицейских также обвиняют в попытке изменения конституционного строя.
Согласно 59-страничному обвинительному акту, подготовленному Республиканской прокуратурой Стамбула, подсудимые не только отказались подчиниться приказу и направиться в резиденцию главы государства, но и предприняли попытку убедить сослуживцев последовать их примеру и не выступать против путчистов.
Прокуратура потребовала приговорить 21 полицейского к трем пожизненным срокам каждого с отбыванием в тюрьме усиленного режима, а восьмерых - к 15 годам лишения свободы.
Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибло свыше 240 человек.
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Фото: Anadolu.
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