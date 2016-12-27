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В Бурятии ротвейлер насмерть загрыз пятилетнюю девочку

27 декабря 2016, 18:08

По предварительным данным, мама ребёнка уехала на работу, оставив двоих детей дома одних.


Жители одного из частных домов обратились в полицию после того как увидели, что собака напала на соседского ребёнка. На место происшествия приехали медики и полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Республике Бурятия, пишет Лайф.

За оградой они увидели агрессивного ротвейлера, который не давал полицейским возможности пройти внутрь и помочь ребёнку. Было принято решение применить оружие. Ликвидировав пса, стражи порядка обнаружили во дворе дома тело 5-летней девочки.

Как сообщили в пресс-службе СК, на теле ребёнка были повреждения, характерные дня нападения животного.

По предварительным данным, девочка жила в частном доме вместе со старшей сестрой и матерью. Недавно они взяли у знакомых собаку. Во вторник утром мать уехала на работу, оставив детей одних. Днём младшая девочка вышла во двор дома, где на неё, по неизвестным пока причинам, напала собака. Ребёнок скончался на месте.

По данному факту следователи проводят проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия.


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