Божена Рынска заявила о нападении на нее
27 декабря 2016, 18:19
По словам журналистки, к ей в дом пытались проникнуть, затем налепили на окна фотографии сотрудников НТВ.
Российская журналистка Божена Рынска (настоящее имя - Евгения Курицына) на своей странице в социальной сети Facebook заявила, что к ней в дом пытались проникнуть неизвестные, сообщает Zakon.kz.
Напомним, ранее Рынска написала, что она рада гибели сотрудников телеканала НТВ в авиакатастрофе, назвав их "НТВошками".
Пресс-секретарь Российской Федерации Дмитрий Песков назвал ее слова сумасшествием. Представители телеканала НТВ прокомментировали ее слова тем, что они "психическими расстройствами не занимаются, это к другим специалистам".
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