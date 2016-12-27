Божена Рынска заявила о нападении на нее

По словам журналистки, к ей в дом пытались проникнуть, затем налепили на окна фотографии сотрудников НТВ.

Российская журналистка Божена Рынска (настоящее имя - Евгения Курицына) на своей странице в социальной сети Facebook заявила, что к ней в дом пытались проникнуть неизвестные





Напомним, ранее Рынска написала , что она рада гибели сотрудников телеканала НТВ в авиакатастрофе, назвав их "НТВошками".



