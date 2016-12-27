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Божена Рынска заявила о нападении на нее

27 декабря 2016, 18:19

По словам журналистки, к ей в дом пытались проникнуть, затем налепили на окна фотографии сотрудников НТВ.


Российская журналистка Божена Рынска (настоящее имя - Евгения Курицына) на своей странице в социальной сети Facebook заявила, что к ней в дом пытались проникнуть неизвестные, сообщает Zakon.kz.

Напомним, ранее Рынска написала, что она рада гибели сотрудников телеканала НТВ в авиакатастрофе, назвав их "НТВошками".

Пресс-секретарь Российской Федерации Дмитрий Песков назвал ее слова сумасшествием. Представители телеканала НТВ прокомментировали ее слова тем, что они "психическими расстройствами не занимаются, это к другим специалистам".

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