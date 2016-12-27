Нелегальных продавцов пиротехникой оштрафовали на 848 тысяч тенге в ВКО

Чтобы исключить несчастные случаи, в области проходят оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника», в ходе которого выявлено 16 случаев незаконной торговли фейерверками и салютами.

В период новогодних праздников сотрудникам ДЧС ВКО предстоит серьезная работа по охране общественного порядка и безопасности в регионе. Особую опасность в это время представляет пиротехника. Несертифицированные изделия, неосторожное их использование угрожают пожаром и травмами. Для того чтобы исключить несчастные случаи, в области проходят оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника», в ходе которого выявлено 16 случаев незаконной торговли фейерверками и салютами.

О последствиях неосторожного использования пиротехники и забывчивости населением правил пожарной безопасности говорили на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Восточного Казахстана представители ДЧС и ДВД по ВКО.

Полным ходом восточноказахстанцы готовятся к новогоднему торжеству. За последние две недели самым востребованным товаром стала пиротехника. Фейерверки и салюты, ракеты и петарды, которые продаются почти на каждом рынке, разрешается реализовывать только в специально оборудованных магазинах. Несертифицированные изделия, условия хранения и транспортировки которых нарушены, представляют повышенную угрозу.

- При покупке петард стоит проверить целостность упаковки, срок годности и обязательно прочитать инструкцию, в которой чётко прописывается радиус, на который должны отойти люди от ракеты, находящейся в рабочем состоянии. Более того, нельзя использовать петарды в квартире и закрытом помещении, - отметил исполняющий обязанности начальника Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС ВКО Ринат Кондыбаев.

В настоящее время по области проходит оперативно-профилактическое мероприятия «Пиротехника» совместно с ДВД ВКО, в ходе чего выявлено 16 фактов незаконной торговли пиротехническими веществами. Каждый задержанный оштрафован административным штрафом в размере 25 месячных расчетных показателей на общую сумму 848 400 тенге.

Также обследованы места проведения праздничных мероприятий — это школы, развлекательные центры, дома культуры, спортивные учреждения, больницы, интернаты и детские дома.

- Мероприятия здесь проводятся с большим скоплением людей, поэтому администрации объектов необходимо отнестись с должным вниманием к соблюдению правил пожарной безопасности в помещениях, отведенных для проведения праздничных вечеров. В обязательном порядке должны быть первичные средства пожаротушения, в исправном состоянии находится системы обнаружения пожара и оповещения людей, пути эвакуации должны быть свободными для беспрепятственного выхода из здания, а персонал объектов должен четко знать и уметь действовать в случае возникновения пожара, - сказал Рауан Касаинов, начальник отдела государственного пожарного контроля УЧС г. Усть-Каменогорска.