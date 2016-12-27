Алматинка с двумя детьми в машине стала причиной ДТП
По словам автолюбительницы, ее подрезал неизвестный автомобиль, который скрылся с места происшествия.
В минувшую субботу в Алматы на проспекте Рыскулова девушка-водитель автомобиля SsangYong, уходя от столкновения с другой машиной, устроила ДТП, пишет motor.kz.
ДТП произошло на проспекте Рыскулова, не доезжая улицы Жансугурова. Девушка автомобиля SsangYong, в салоне которого находились двое детей, направлялась по улице Рыскулова на запад. В какой-то момент ее внедорожник «подрезал» водитель не установленного пока авто, избегая столкновения, с которым она вырулила на полосу встречного движения, попутно перелетев через разделительную полосу. После этого ее автомобиль ударил ехавший в обратном направлении Toyota Highlander. Последний от удара улетел с дороги в арык.
Ехавший за Toyota водитель Mitsubishi Outlander, заметив происходящее, резко вырулил вправо, после чего кроссовер также покинул дорожное полотно и оказался на обочине.
Прибывшие на место медики «скорой» осмотрели водителя Mitsubishi Outlander, а также двоих детей, находившихся в салоне корейского внедорожника – госпитализация никому из них не понадобилась. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
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