Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Алматинка с двумя детьми в машине стала причиной ДТП

27 декабря 2016, 18:46

По словам автолюбительницы, ее подрезал неизвестный автомобиль, который скрылся с места происшествия.


В минувшую субботу в Алматы на проспекте Рыскулова девушка-водитель автомобиля SsangYong, уходя от столкновения с другой машиной, устроила ДТП, пишет motor.kz.

ДТП произошло на проспекте Рыскулова, не доезжая улицы Жансугурова. Девушка автомобиля SsangYong, в салоне которого находились двое детей, направлялась по улице Рыскулова на запад. В какой-то момент ее внедорожник «подрезал» водитель не установленного пока авто, избегая столкновения, с которым она вырулила на полосу встречного движения, попутно перелетев через разделительную полосу. После этого ее автомобиль ударил ехавший в обратном направлении Toyota Highlander. Последний от удара улетел с дороги в арык.

Ехавший за Toyota водитель Mitsubishi Outlander, заметив происходящее, резко вырулил вправо, после чего кроссовер также покинул дорожное полотно и оказался на обочине.

Прибывшие на место медики «скорой» осмотрели водителя Mitsubishi Outlander, а также двоих детей, находившихся в салоне корейского внедорожника – госпитализация никому из них не понадобилась. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код