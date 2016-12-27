В Актобе отца шестерых детей приговорили к трем годам за посты на Фейсбуке

Санат Досов утверждает, что розни не желал, просто не хотел, чтобы в Казахстане повторился сценарий Донбасса. Но потом понял: «российско-украинский конфликт – это не наша война».

В Актобе суд приговорил предпринимателя Саната Досова к трем годам колонии за разжигание социальной розни на Facebook, пишет региональное издание «Диапазон».

46-летний отец шестерых детей Санат Досов попал на скамью подсудимых по обвинению в разжигании социальной розни. Поводом для возбуждения уголовного дела стали его посты в Facebook на личной странице. В резких комментариях он рассуждал о политике Путина, войне в Сирии, местной власти и религии. В СИЗО он провел четыре месяца. За это время его адвокат Дархан Мырзабеков пытался убедить суд в абсурдности обвинения.

Адвокат просил суд оправдать Саната Досова и вынести частные постановления в адрес ДВД, КНБ, прокуратуры Алматы для привлечения сотрудников причастных к расследованию дела и эксперта Байсалбаевой к уголовной ответственности.

Гособвинитель считала, что следствие проведено без нарушений закона, вина доказана, и просила наказать Саната Досова четырьмя годами колонии.

Сам подсудимый на прениях и в последнем слове вину признал, но объяснил, что злого умысла не было, назвал себя патриотом Казахстана. Просил не лишать свободы, так как четверо из шести детей еще не совершеннолетние.

– Хан Батый рассказывал своему сыну, что жили два дракона: у одного один хвост и 100 голов, у другого 1 голова и 100 хвостов, – говорил на прениях и в последнем слове Санат Досов, – И вот, когда настали холода, одна голова решила, и 100 хвостов спаслись. А пока 100 голов спорили, они погибли. Так вот всегда считалось, что в нашей стране один лидер. И я всегда в авангарде шел за ним. Я не считал себя головой, которая все делала бы против программ президента. На вопрос западных журналистов Назарбаев ответил, что в нашей стране диктатуры нет, просто находимся на определённом пути, время пройдет и ситуация изменится. Я понял, что президент правильно говорит, а я зря делал это. Российско-украинская война – это не наша война, и зря я об этом писал в Интернете.

27 декабря суд приговорил Саната Досова к трем годам лишения свободы.

Фото с сайта diapazon.kz