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В двух областях Казахстана ограничили движение

27 декабря 2016, 19:14

Причиной стало ухудшение погодных условий.


Ограничения для движения автотранспорта были введены в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казахавтодор».

Во вторник, 27 декабря, в Восточно-Казахстанской области в 18.15 ч. в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на автодороге «Алматы - Усть-Каменогорск» км. 778-863, участок от г. Аягоз до с. Калбатау.

В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения:

- в 18.30 ч. для грузового автотранспорта на автодороге «Сарыозек - Коктал» км. 40-80, участок от с. Когалы до с. Басши.

- в 19.00 ч. для грузового и общественного автотранспорта на автодороге «Алматы - Усть-Каменогорск» км. 287-558, участок от г. Талдыкорган до г. Ушарал.


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