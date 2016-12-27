Завершился чемпионат Казахстана по биатлону

Соревнование проводилось с целью развития биатлона в Казахстане среди подрастающего поколения, а также выявления лучших спортсменов по данным видам спорта.

27 декабря в ЛБК «Алатау» завершился чемпионат РК по биатлону среди мужчин и женщин, в котором принимали участие более 100 спортсменов из разных регионов страны, передает Zakon.kz со ссылкой на алматинское управление физкультуры и спорта.

Заключительным стартом для биатлонистов оказалась эстафета, включающая дистанции 4х6 км (женщины) и 4х7,5 км (мужчины).

По ее итогам среди мужчин первое место с общим временем 89,39 заняли спортсмены ВКО, представляющие следующий состав: Александр Трифонов (29;08), Вадим Юшин (17;52), Владислав Витенко (20;35) и Ян Савицкий (22;04). На секунду от них отстали участники Павлодарской области: Максим Браун (20;41), Вячеслав Морозов (25;13), Тимур Куц (21;47) и Антон Пантов (22:50). В итоге они показали время 90,31. На третьем месте с результатом 92,38 оказались биатлонисты Акмолинской области: Тимур Хамитгатин (22;51), Сергей Сирик (23;06), Арман Султанов (23;09) и Петр Ермоленко (23;32).

Среди юниоров все призовые места заняли участники из Восточного Казахстана. С показателем 97;14 лидером стали Дмитрий Колесников (22;10), Ильдар Хамитов (23;53), Максим Савицкий (23;56) и Руслан Давлетов (27;15). Во вторую строчку расположились Эдуард Афони (26;24), Роман Пушкарев (23;17), Павел Паньшин (25;04) и Дионис Родунер (25;14), показав общее время 99:59. Бронзовыми медалями были награждены Семен Вдовин (25;16), Евгений Тюлегенов (24;11), Кирилл Бауэр (24;07) и Кирилл Бауэр (лично-26;57). Их общее время – 100:31.

Не менее интересными также оказалось состязания среди женщин. Представительницы Акмолинской области Анастасия Кондратьева (19;12), Марина Ходкова (20;20), Алина Райкова (18;29) и Анна Кистанова (21;41) показали в итоге 79:42 и выиграли золото в эстафете. Серебряными призерами стали Дарья Усанова (18;36), Александра Салина (23;12), Ксения Долгополова (23;12) и Ульяна Куркина (26;57) представляющие Павлодарскую область (90:30).

Бронзу завоевали спортсмены из ВКО Галина Вишневская (17;29), Оксана Чулкова (23;03), Александра Авдонат (26;40) и Кристина Шмидт (25;18). Их время – 92:30.

В более короткой дистанции – 3х6 км - за золото соревновались юниорки. Лидерами оказались участницы из Востока Евгения Красикова (21;01), Ангелина Борисова (22;06) и Елизавета Бельченко (20;57) – итоговое время 64;04. Представительницы ВКО, СКО, Караганды Людмила Ахатова (20;20), Арна Касенова (27;46) и Кристина Титиевская (24;01) с общим временем 72:07 расположились на второй строчке. Третье место досталось биатлонисткам из ВКО – 78:38. Личное время установили Арина Шешукова (22;49), Вероника Кулакова (24;29) и Анастасия Витенко (25;32)

- Это был мой второй чемпионат среди юниоров. Здесь хорошая трасса. Меня сегодня подвела стрельба. Но, в целом, рад за свое выступление. Теперь готовлюсь к отборочному этапу, который будет проходить 15 января в Щучинске. Постараюсь пройти отбор на юниорский чемпионат мира, - говорит Федор Карпов.

Соревнование проводилось с целью развития биатлона в Казахстане среди подрастающего поколения, а также выявления лучших спортсменов по данным видам спорта.



