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СМИ: Джордж Майкл работал волонтером в ночлежке для бездомных

27 декабря 2016, 19:41

Музыкант хотел сохранить анонимность, чтобы избежать внимания прессы.


Певец Джордж Майкл, скончавшийся в субботу в Англии, последнее время работал в ночлежке для бездомных, предпочитая сохранять анонимность, сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.

Активистка Эмилин Мондо, работавшая в приюте вместе с музыкантом, опубликовала признание на своей странице в Twitter и не ожидала, что оно вызовет такой бурный интерес. Она также сообщила, что артист просил коллег не рассказывать про его добрые дела.

"Майкл работал в ночлежке, там же, где была волонтером я. Я никогда никому не рассказывала об этом, как он просил. Он был таким человеком", — приводит газета слова Мондо.

По ее мнению, музыкант хотел сохранить анонимность, чтобы избежать внимания прессы.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался накануне в возрасте 53 лет у себя дома в английском графстве Оксфордшир. Полиция оценивает его смерть как "внезапную, но не подозрительную". СМИ сообщали, что причиной могла стать сердечная недостаточность.

За время карьеры Майкла, в том числе в составе дуэта Wham!, было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don`t let the sun go down on me. В 2011 году врачи диагностировали у музыканта тяжелую форму пневмонии, из-за этого он отменил ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.

Фото © AP Photo/ Alistair Grant


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