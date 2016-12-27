Возобновляемая энергия впервые в истории стала дешевле ископаемого топлива

В 2016 году инвестиции в возобновляемые источники энергии сравнялись по выгодности с вложениями в природный газ или нефть.

По сообщению вестника Всемирного экономического форума, вышедшего в декабре, возобновляемые источники энергии (вместе со стоимостью их установки) позволили получить более дешёвую электроэнергию, нежели сопоставимые инвестиции в уголь или природный газ, сообщает Лайф со ссылкой на qz.com.

Майкл Дрекслер (Michael Drexler) из департамента инфраструктуры и развития Всемирного экономического форума сообщил, что источники возобновляемой энергии, такие как солнечные батареи, достигли критической точки. Теперь они не просто коммерчески жизнеспособный вариант, но откровенная и убедительная возможность долгосрочных, стабильных и защищённых от инфляции инвестиций.

В 2016 году каждую минуту в США устанавливались 125 новых фотопанелей для получения электричества от солнечного света, что в два раза быстрее, чем в прошлом году. Всего же при их помощи было добавлено 9,5 гигаватта электроэнергии в энергосистему США, а по сообщениям Ассоциации солнечной энергетики США, это число ещё более впечатляющее и составляет 11,2 гигаватта электроэнергии. Это примерно можно сравнить с потреблением энергии двумя городами миллионниками, включая их промышленность.

Однако, по данным ООН, инвестиции в возобновляемые источники электроэнергии по-прежнему отстают от уровня, необходимого, чтобы избежать катастрофического влияния углеродного топлива на процесс глобального потепления. Инвестиции в возобновляемые источники энергии составили за этот год 285 миллиардов долларов, что составляет лишь четверть от поставленной цели в триллион долларов.

Правда, препятствия на пути её достижения в основном политического, а не экономического плана, и ООН надеется на то, что выгода вложений в возобновляемые источники энергии станет очевидной и их объём в будущем году значительно вырастет.

Фото: qz.com