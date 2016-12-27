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Движение в Алматы парализовано из-за осадков

27 декабря 2016, 20:32

Пробки начались во второй половине дня.


В Алматы мокрый снег, перешедший в дождь, парализовал движение автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Пробки начались уже в 3-4 часа на большинстве улиц города. Предновогодние корпоративы и ажиотаж в магазинах также сыграли свою роль.

Как видно на карте приложения "Яндекс пробки", заторы наблюдаются почти по всему городу.


Фото с сайта motor.kz


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