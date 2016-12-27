Движение в Алматы парализовано из-за осадков

Пробки начались во второй половине дня.

В Алматы мокрый снег, перешедший в дождь, парализовал движение автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Пробки начались уже в 3-4 часа на большинстве улиц города. Предновогодние корпоративы и ажиотаж в магазинах также сыграли свою роль.

Как видно на карте приложения "Яндекс пробки", заторы наблюдаются почти по всему городу.





Фото с сайта motor.kz