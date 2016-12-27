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В Карагандинской области сошел с рельсов электровоз

27 декабря 2016, 20:37

Кроме того, сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда.


27 декабря в 17 часов 15 минут на станции Бабатай Карагандинского отделения дороги допущен сход электровоза и 12 вагонов грузового поезда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Приостановлено движение поездов. Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда станций Астана и Караганда-Сортировочная.

Движение поездов на участке планируется восстановить в 23 час. 00 мин.

Для выяснения обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.

Фото с сайта uzdk.ru


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