В Карагандинской области сошел с рельсов электровоз
Кроме того, сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда.
27 декабря в 17 часов 15 минут на станции Бабатай Карагандинского отделения дороги допущен сход электровоза и 12 вагонов грузового поезда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».
Приостановлено движение поездов. Жертв и пострадавших нет.
В ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда станций Астана и Караганда-Сортировочная.
Движение поездов на участке планируется восстановить в 23 час. 00 мин.
Для выяснения обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.
Фото с сайта uzdk.ru
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