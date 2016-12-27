Главы МИД Турции и Ирана обсудили подготовку переговоров по Сирии в Астане
Телефонный разговор Чавушоглу и Зарифа состоялся во вторник.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом подготовку переговоров по Сирии, которые планируется провести в Астане, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Haberturk.
По данным телеканала, телефонный разговор Чавушоглу и Зарифа состоялся во вторник.
Во вторник Чавушоглу также обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.
Фото © РИА Новости. А. Новоточинов
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