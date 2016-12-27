Министр обороны Ирана рассказал, кто хочет свергнуть Асада.

Участие Саудовской Аравии в межсирийских переговорах заведомо невозможно, так как Эр-Рияд стремится к свержению действующего президента САР Башара Асада, заявил министр обороны Ирана Хусейн Дехган. Об этом пишет РИА Новости.

"Они стремятся свергнуть существующий режим. Нельзя вести переговоры с теми, кто к этому стремится. Необходимо дать им решительный ответ. Это касается и остальных тоже", — сказал Дехган в интервью телеканалу RT, комментируя ход урегулирования конфликта в арабской стране.

По его словам, решение кризиса можно легко найти, если все участники согласятся "с тремя сирийскими принципами". "Первый принцип – сохранение территориальной целостности Сирии как единого государства. Второй принцип – сирийский политический режим не может быть предметом сомнения. В настоящее время там Башар Асад. Если они (противники Асада — ред.) согласятся признать принцип единства Сирии, президентство Башара Асада и нынешний правящий политический режим, тогда оппозиция сможет сесть за стол переговоров с правящим режимом Сирии и выдвигать свои требования", — заявил глава оборонного ведомства ИРИ.

В этом случае, убежден Дехган, есть шанс найти точки для восстановления безопасности и стабильности, продолжения политического процесса. Однако, резюмировал он, право принимать такое решение остается прерогативой сирийского народа. "А нынешнее иностранное вмешательство не будет способствовать урегулированию, но лишь ухудшит ситуацию. Это одна из причин провала переговоров в Женеве", — добавил Дехган.

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