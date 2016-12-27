Визит Назарбаева в Баку перенесли на начало 2017 года

Президент Казахстана планировал посетить Азербайджан 12 октября, но вынужден был отменить визит в связи с простудой.

В первой половине 2017 года ожидается визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Баку, сказал посол Казахстана в Баку Бейбит Исабаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президент Казахстана планировал посетить Азербайджан 12 октября, но вынужден был отменить визит в связи с простудой.

По словам посла, в следующем году также состоится ряд визитов представителей государственных структур и ведомств Казахстана в Азербайджан. Он напомнил, что в будущем году две страны будут отмечать 25-летие установления двусторонних отношений.

Исабаев напомнил, что все намеченные посольством на этот год мероприятия были проведены. В частности было отмечено 550-летие Казахского ханства, 25-летие Независимости Казахстана, проведена фотовыставка казахстанских художников, творческий вечер народного артиста Казахстана Алтынбека Коразбаева.

"Год был насыщенным и результативным", - сказал Исабаев.

Он напомнил, что две страны активно сотрудничают в сфере культуры. Налажены контакты между Казахским национальным университетом и Азербайджанским государственным университетом, большую работу для развития культурных связей между двумя странами проводит Центр Абая.

Исабаев также отметил, что за 25 лет независимости Казахстан, как и Азербайджан, стали узнаваемыми и уважаемыми членами международного сообщества.

"Мы рады, что многие инициативы Казахстана поддерживаются другими странами", - сказал он.

Он также отметил, что Казахстан рад успехам братского Азербайджана, в частности успешному проведению в Азербайджане ряда спортивных мероприятий.

"Несмотря на глобальный экономический кризис, Казахстан и Азербайджан проходят очередное испытание времени с наименьшими потерями", - сказал Исабаев.

Он также отметил, что Казахстан всегда поддерживал Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха.