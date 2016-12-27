Совет по депутатской этике рассмотрел обращение М.Тиникеева

Сегодня состоялось заседание Совета по депутатской этике, на котором рассмотрено обращение депутата Мухтара Тиникеева, сообщается на официальном сайте Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Депутат Тиникеев М.Б. обратился к коллегам и избирателям со словами извинения и просьбой о прощении за случившееся. Он сообщил, что официально подал заявление в ЦИК о сложении им депутатских полномочий.

Совет, рассмотрев все обстоятельства случившегося, согласился с данным решением.

Представляем вашему вниманию полный текст обращения депутата М.Тиникеева:





Напомним , 20 декабря в Сети появилось видео, на котором якобы запечатлены мажилисмен Мухтар Тиникеев и экс-депутат карагандинского гормаслихата Николай Полевой. На видеоролике человек, похожий на Тинеекеева, бьет несколько раз, оскорбляет мужчину, предположительно, депутата городского маслихата III созыва Николая Полевого. Последний, в свою очередь, на видео говорит: "Мухтар Бакирович меня поднял, сделал меня депутатом. Он меня вывел в люди. Никогда я тебя не предавал!".





По словам мажилисмена, видеозаписи два года. Происходящее он назвал шуткой.