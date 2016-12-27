Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Совет по депутатской этике рассмотрел обращение М.Тиникеева

27 декабря 2016, 21:17

Совет согласился с решением мажилисмена сложить депутатские полномочия.


Сегодня состоялось заседание Совета по депутатской этике, на котором рассмотрено обращение депутата Мухтара Тиникеева, сообщается на официальном сайте Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Депутат Тиникеев М.Б. обратился к коллегам и избирателям со словами извинения и просьбой о прощении за случившееся. Он сообщил, что официально подал заявление в ЦИК о сложении им депутатских полномочий.

Совет, рассмотрев все обстоятельства случившегося, согласился с данным решением.

Представляем вашему вниманию полный текст обращения депутата М.Тиникеева:


Напомним, 20 декабря в Сети появилось видео, на котором якобы запечатлены мажилисмен Мухтар Тиникеев и экс-депутат карагандинского гормаслихата Николай Полевой. На видеоролике человек, похожий на Тинеекеева, бьет несколько раз, оскорбляет мужчину, предположительно, депутата городского маслихата III созыва Николая Полевого. Последний, в свою очередь, на видео говорит: "Мухтар Бакирович меня поднял, сделал меня депутатом. Он меня вывел в люди. Никогда я тебя не предавал!".

По словам мажилисмена, видеозаписи два года. Происходящее он назвал шуткой.
Позже Тиникеев не пришел на пленарное заседание мажилиса. Выяснилось, что он находился в больнице. Позже он сообщил, что это была запланированная процедура.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код