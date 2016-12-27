Совет по депутатской этике рассмотрел обращение М.Тиникеева
Совет согласился с решением мажилисмена сложить депутатские полномочия.
Сегодня состоялось заседание Совета по депутатской этике, на котором рассмотрено обращение депутата Мухтара Тиникеева, сообщается на официальном сайте Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Депутат Тиникеев М.Б. обратился к коллегам и избирателям со словами извинения и просьбой о прощении за случившееся. Он сообщил, что официально подал заявление в ЦИК о сложении им депутатских полномочий.
Совет, рассмотрев все обстоятельства случившегося, согласился с данным решением.
Представляем вашему вниманию полный текст обращения депутата М.Тиникеева:
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.