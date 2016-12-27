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В США пропал самолет с тремя пассажирами на борту

27 декабря 2016, 21:32

Первые сообщения о том, что авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом, появились вечером понедельника по местному времени.


Власти США проводят поиски легкого самолета Cessna 182, на борту которого находились три человека, в восточной части американского штата Теннесси, передает РИА Новости.

По данным местных СМИ, первые сообщения о том, что авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом, появились вечером понедельника по местному времени. Как сказала представитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Кэтлин Берген, основные поиски проводятся недалеко от аэропорта в округе Севи.

По ее словам, пока нет точной информации о местонахождении самолета и возможных причинах случившегося.

Фото © РИА Новости. Юрий Абрамочкин


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