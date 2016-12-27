В Актау задержали подозреваемых по делу о гибели парня

По факту гибели юноши 25 декабря от огнестрельного ранения проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Мангистауской области, пишет региональное издание «Лада».

- По данному происшествию проводятся досудебные расследования. Задержаны и водворены в изолятор двое подозреваемых 1997 года рождения, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау.

Данное преступление классифицируется по части второй 99-ой статьи УК РК и части третьей 293 статьи УК РК.

Напомним, неизвестный юноша азиатской национальности поступил в отделение экстренной помощи областной больницы в 02:30 24 декабря. Молодой человек скончался в больнице 25 декабря.

Фото с сайта lada.kz