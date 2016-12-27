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В Актау задержали подозреваемых по делу о гибели парня

27 декабря 2016, 22:05

25-летний парень скончался в больнице, получив огнестрельное ранение.


По факту гибели юноши 25 декабря от огнестрельного ранения проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Мангистауской области, пишет региональное издание «Лада».

- По данному происшествию проводятся досудебные расследования. Задержаны и водворены в изолятор двое подозреваемых 1997 года рождения, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау.

Данное преступление классифицируется по части второй 99-ой статьи УК РК и части третьей 293 статьи УК РК.

Напомним, неизвестный юноша азиатской национальности поступил в отделение экстренной помощи областной больницы в 02:30 24 декабря. Молодой человек скончался в больнице 25 декабря.

Фото с сайта lada.kz


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