В Стокгольме экстренно сел самолет из-за возгорания в двигателе

Самолет Airbus А320, вылетевший во вторник из стокгольмского аэропорта Арланда, буквально через несколько минут был вынужден вернуться обратно из-за возгорания в одном из двигателей, пишет РИА Новости.

"Мы встретили самолет. Пожар потушен и, насколько мне известно, опасным он не был", — сказал представитель пожарной службы Никлас Карлвейц.

Пилоты приняли решение об экстренной посадке после срабатывания датчика, предупреждающего о пожаре в двигателе. Самолет приземлился в аэропорту вылета. Сколько пассажиров находилось на борту, не сообщается.

По данным шведской газеты Expressen, самолет принадлежит авиакомпании Swiss Air.

В компании Swedavia, являющейся оператором Арланды, подтвердили, что рейс прервали из-за появившихся в системе авиалайнера предупреждений о технических сбоях.

"Посадка прошла без происшествий", — сказала изданию представитель пресс-службы Swedavia Анника Перссон Кварнбергс.

Фото РИА Новости. Максим Блинов