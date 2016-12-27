Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154

Следственный комитет также изъял записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами

Новые очевидцы катастрофы самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем установлены и допрошены. Об этом сообщила ТАСС представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море, - сказала она. - Помимо этой видеозаписи, изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами".

Потерпевшими по делу об авиакатастрофе уже признаны более 90 человек. "Для организации социальных и страховых выплат в Министерство труда и социальной защиты РФ, а также в Федеральную службу по труду и занятости населения направлены списки лиц, находившихся на борту разбившегося самолета", - сообщила представитель СК.

По ее словам, за последние сутки установлено место падения Ту-154, с использованием глубоководной техники проводится исследование морского дна вокруг него. С помощью плавучего крана подняты фрагменты фюзеляжа, двигателя и бортовой самописец, который доставлен в Москву для расшифровки. Выполнен осмотр и фотографирование нескольких тысяч обнаруженных предметов одежды, личных вещей и документов погибших.

Кроме того, отметила представитель СК, "проведен детальный осмотр местности от летного поля международного аэропорта Сочи до береговой черты по траектории полета воздушного судна, выполнен подомовой и поквартирный обход с целью установления свидетелей произошедшего".

Получены образцы топлива из топливозаправщика, производившего дозаправку самолета, по ним назначены соответствующие исследования. Назначено проведение нескольких десятков судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз. В бюро судмедкспертизы Департамента здравоохранения Москвы направлены тела погибших для опознания, выполняются иные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, рассказал Петренко.

Крушение самолета Ту-154 произошло в 05:27 25 декабря через несколько минут после вылета из Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза), артисты ансамбля имени Александрова, которые направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России.

Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. К настоящему моменту, по данным Минобороны, обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших.

По факту крушения самолета СК РФ расследует уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия". По словам главы правкомиссии по расследованию ЧП, министра транспорта Максима Соколова, теракт не является основной версией авиакатастрофы. ФСБ России накануне отмечала, что рассматриваются четыре основные версии: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

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Фото © EPA/RUSSIAN EMERGENCY MINISTRY