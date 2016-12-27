В Алматинской области объявили штормовое предупреждение
Ожидается сход снежных лавин.
Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» сообщил о том, что в связи с выпадением сильных осадков в горных районах и Алматинской области 27-28 декабря ожидается сход снежных лавин.
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. В ДЧС призвали к осторожности в горах.
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