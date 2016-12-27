Дарига Назарбаева: некоторые банки ставят государство на колени

Дарига Назарбаева заявила, что некоторые банки ставят государство на колени, передает телеканал КТК.

Сенатор считает, что необходимо бороться с коррупцией в таких финансовых учреждениях, а не тратить народные деньги на их поддержание. По ее мнению, темой взяточничества в финансовых учреждениях должны, наконец, серьезно заняться правоохранительные органы.

Дарига Назарбаева, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената РК:

- Сколько раз государство спасало банки? И каждый раз это за счёт народных денег, потому что есть коррупция в банковской системе. Просто так кредит никто не даст, правильно? Значит, если взятку взял, заведомо знаешь, что кредит этот человек тебе не вернёт, и потом завтра банк ставит на колени государство, потому что интересы населения здесь затрагиваются, и будет социальный взрыв. И вот так идёт по кругу дальше.