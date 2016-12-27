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В Семее сгорел дом у семьи с шестью детьми

27 декабря 2016, 23:16

Огнеборцы предотвратили взрыв газовых баллонов, которые находились внутри помещения.


Пожар произошел сегодня днем, 27 декабря, в жилом частном доме по улице Азата в Семее, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Дом многодетной семьи полностью уничтожен огнем. Семья, в которой шесть детей, а самому младшему нет еще и года, осталась без крыши над головой, личных вещей и документов.

«К прибытию пожарных подразделений, огонь быстрыми темпами уничтожал конструкции здания. Практически все детали дома были выполнены из дерева. Горели конструкции стены, межкомнатные перегородки, мебель, бытовая техника, личные вещи, документы, и деревянные конструкции крыши. Общая площадь пожара составила 150 кв метров», — сообщила пресс-служба ДЧС.

По информации департамента, в ходе тушения были задействованы 18 человек личного состава и пять единиц техники трех пожарных частей: СПЧ-2, ПЧ-46 и ПЧ-7. В результате пожара огнеборцы предотвратили взрыв газовых баллонов, которые находились внутри помещения. Пожарные вынесли две емкости синего топлива.

Что послужило причиной возгорания, в настоящее время выясняют специалисты. В момент загорания, по словам хозяев, в доме никого не было, а потому человеческих жертв удалось избежать. Но многодетная семья осталась без единственного жилья.

Причины пожара отрабатываются: поджог и неосторожное обращение с огнем.


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