Фонд Доктора Лизы продолжит работу после ее гибели

Фонд "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), которая погибла в авиакатастрофе в Сочи, заявил о продолжении своей работы, сообщает Русская служба ВВС.

"Доктор Лиза! Мы помним все твои наставления. Мы не подведем. Пока есть те, кому нужна твоя помощь, пока есть те, кто хочет помочь тебе, мы будем работать", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.

Сообщение сопровождается фотографией, сделанной фотографом Олегом Баженовым семь лет назад, когда сотрудники и волонтеры фонда каждую среду ездили на Павелецкий вокзал, чтобы кормить и лечить бездомных.

В заявлении фонда также напоминается, что его сотрудники помогали людям во время лесных пожаров в 2010 году, наводнения в 2012 году, а позже оказывали гуманитарную помочь на востоке Украины, где в 2014 году начались боевые действия, и в Сирии, где Россия ведет военную операцию с сентября 2015 года.

Общественный деятель Елизавета Глинка (Доктор Лиза), по образованию - врач-реаниматолог, а также специалист по паллиативной медицине, основала свой фонд в 2007 году. Участвовала в создании первого хосписа в Москве. Фонд оказывает поддержку бездомным, онкологическим больным и малообеспеченным людям.

25 декабря 2016 года самолет Ту-154 минобороны России упал в Черное море спустя две минут после взлета в Сочи, где совершал дозаправку. Он должен был доставить на российскую базу Хмеймим в Сирии музыкантов ансамбля Александрова и журналистов, а Глинка направлялась в Сирию, чтобы оказывать помощь одной из больниц в Латакии. Гуманитарный груз, который она сопровождала, вылетел другим бортом. Всего на борту было 92 человека, все они погибли.

Во вторник стало известно, что водолазам удалось обнаружить главный речевой самописец Ту-154 ("черный ящик"), который уже начали расшифровывать в подмосковных Люберцах. У следователей и военных пока нет приоритетной версии причин авиакатастрофы. Следственный комитет сообщил, что допрошены очевидцы авиакатастрофы, в том числе человек, который снял на видео полет и падение самолета.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу пообещал назвать в честь Глинки одно из медицинских учреждений военного ведомства, глава Чечни Рамзан Кадыров решил присвоить ее имя детской клинической больнице в Грозном, а глава Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил назвать именем доктора хоспис, открытый в городе при ее участии.

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