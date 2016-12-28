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Полиция Алматинской области проводит рейды по пиротехнике

28 декабря 2016, 00:03

Выявляются торговцы несертифицированной продукцией.


Рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями, продлятся в стране до 5 января 2017 года. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

За последние несколько дней в одной только Алматинской области полицейские привлекли к ответственности 25 оптовых поставщиков нелицензированной пиротехники, оштрафованные на крупные суммы согласно административному законодательству.

«Изъятые несертифицированные пиротехнические изделия, среди них - всевозможные салюты, бомбочки, фейерверки, в последующем подлежат уничтожению. Рейды проводятся совместно с сотрудниками ЧС на базарах, торгово-развлекательных заведениях, вокзалах, станциях и других местах массового скопления людей. Только за сегодняшний день у торговцев Талдыкоргана изъято 37 коробок с так называемыми «бомбочками», - отметили в областной полиции.

Фото с сайта caravan.kz


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