Полиция Алматинской области проводит рейды по пиротехнике

Рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями, продлятся в стране до 5 января 2017 года. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

За последние несколько дней в одной только Алматинской области полицейские привлекли к ответственности 25 оптовых поставщиков нелицензированной пиротехники, оштрафованные на крупные суммы согласно административному законодательству.

«Изъятые несертифицированные пиротехнические изделия, среди них - всевозможные салюты, бомбочки, фейерверки, в последующем подлежат уничтожению. Рейды проводятся совместно с сотрудниками ЧС на базарах, торгово-развлекательных заведениях, вокзалах, станциях и других местах массового скопления людей. Только за сегодняшний день у торговцев Талдыкоргана изъято 37 коробок с так называемыми «бомбочками», - отметили в областной полиции.

Фото с сайта caravan.kz