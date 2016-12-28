Писатель Ричард Адамс скончался в возрасте 96 лет

Популярность писателю принес роман о кроликах, которые ищут свой новый дом.

Английский писатель Ричард Адамс, автор романа-сказки "Обитатели холмов", умер в возрасте 96 лет. О смерти писателя сообщила его дочь, пишет ВВС.

Роман "Обитатели холмов" (Watership Down, "Уотершипский холм"), который принес славу Адамсу, был издан в 1972 году. Он был написан в жанре сказки или героического фэнтэзи.

Главными героями романа стала группа кроликов, которые ищут новый дом после того как их жилище было разрушено.

Книга пользовалась большой популярностью среди английских детей. По мотивам романа были сняты фильм и сериал.

На русском языке "Обитатели холмов" вышли в 1998 году в сокращенном виде под названием "Удивительные приключения кроликов".