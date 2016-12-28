СМИ опубликовали последние слова пилота разбившегося Ту-154

Нештатная ситуация заставила лётчиков на мгновение растеряться, но они быстро взяли себя в руки.

В распоряжении издания "Лайф" оказались материалы расшифровки аудиозаписи с одного из бортовых самописцев разбившегося в Чёрном море 25 декабря Ту-154 Минобороны РФ. Запись зафиксировала события в кабине пилотов.

Судя по данным расшифровки, нештатная ситуация стала неожиданностью для членов экипажа — в первые секунды оба пилота растерялись, однако быстро взяли себя в руки и стали пытаться спасти самолёт.

Сложность в расшифровке для экспертов представляет большое количество посторонних шумов, присутствующих на записи. Как отметили специалисты, часть фраз и слов, которыми обменивались члены экипажа, легко читаемы, однако некоторые, причём, возможно, ключевые, скрываются за громким звуком сигнализаций.

РАСШИФРОВКА:

— ...Скорость 300... (Неразборчиво.)

— (Неразборчиво.)

— Забрал стойки, командир.

— (Неразборчиво.)

— Ух, ё-мое!

(Звучит резкий сигнал.)

— Закрылки, сука, чё за х**ня!

— Высотометр!

— Нам... (Неразборчиво.)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землёй.)

— (Неразборчиво.)

— Командир, мы падаем!

КОНЕЦ ЗАПИСИ

Перед крушением самолёта у него сработал датчик превышения угла атаки.