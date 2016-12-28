Госслужащим хотят вдвое повысить зарплату, чтобы снизить коррупцию

Казахстанским чиновникам предложили вдвое поднять зарплату. Такую идею озвучило Агентство по делам госслужбы, передает телеканал КТК.

При этом нужно будет на треть сократить их количество. Так в агентстве хотят победить коррупцию. Схему приметили в Грузии и европейских странах: сократить госаппарат, а за счет освободившихся денег повысить оклады. Ожидается, что после этого желание брать взятки в госорганах уменьшится. Идея пока не впечатлила депутатов Сената.

Всего за последние два года на коррупции попались почти 2 тысячи чиновников, а ущерб государству составил 48 с половиной миллиардов тенге. Правда, большую часть удалось вернуть.

Алик Шпекбаев, зам. председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК:

- Наиболее коррумпированными считаются органы внутренних дел, это сфера госзакупок, здравоохранения, земельные отношения, образование, сельское хозяйство и строительство. Наиболее распространенные виды коррупционных преступлений – это получение взятки.

Фото с сайта mgorod.kz