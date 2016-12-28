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Умерла Принцесса Лея

28 декабря 2016, 00:52

Скончалась исполнительница роли принцессы Леи из "Звездных войн" Кэрри Фишер.


Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в серии фильмов "Звездные войны" (Star Wars), скончалась на 61-м году жизни. Об этом сообщил онлайн-портал TMZ со ссылкой на представителя семьи актрисы, передает ТАСС.

Актриса умерла через несколько дней после тяжелого сердечного приступа, который случился на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. Фишер понадобилась срочная медицинская помощь, которую оказал ей медик, также летевший указанным рейсом. После приземления находившуюся без сознания актрису доставили в ближайшую больницу, где она находилась все последнее время.

Фишер родилась в Лос-Анджелесе в 1956 году. Последний раз она появлялась на экранах в 2015 году, когда вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, 2015). Сообщалось, что актриса должна была сыграть в следующей части саги, выход которой запланирован на конец 2017 года.


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