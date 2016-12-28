Глава Турции обвинил коалицию во главе с США в поддержке ИГ

Эрдоган утверждает, что у него есть документальные доказательства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства того, что США и их союзники по операции в Сирии оказывали поддержку экстремистским группировкам, в том числе "Исламскому государству", пишет Русская служба ВВС.

"Они обвиняли нас в поддержке ДАИШ. Сейчас они сами помогают террористическим группировка, включая ДАИШ, Отряды народной самообороны (боевое крыло Курдского верховного комитета), "Демократический союз" (левая партия, основанная сирийскими курдами)", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

"Это совершенно очевидно. У нас есть подтвержденные данные с иллюстрациями, фотографиями и видео", - добавил он.

В конце 2015 года в период обострения российско-турецких отношений из-за сбитого бомбардировщика Су-24 Москва неоднократно обвиняла турецкие власти и лично Эрдогана в участии в нефтяных сделках с боевиками "Исламского государства", однако турецкий лидер тогда отвергал обвинения и обещал уйти в отставку, если они будут доказаны.

Международная коалиция под эгидой США ведет борьбу с запрещенной в России ИГ - главным образом, с помощью авиаударов - в Сирии и соседнем Ираке. Представители США и стран коалиции пока не прокомментировали заявления Эрдогана.

10 декабря министр обороны США Эштон Картер заявил, что около 200 американских военнослужащих будут направлены в Сирию для помощи курдским и арабским ополченцам, пытающимся выбить боевиков группировки "Исламское государство" из города Ракка.

По словам Картера, в числе прочих в Сирию отправятся инструкторы спецназа, советники и подразделения саперов.

На прошлой неделе базирующийся в Британии Центр мониторинга за правами человека в Сирии обвинил ВВС Турции в гибели 88 жителей Сирии в результате авианалетов в районе города Эль-Баб.

Вскоре после этого турецкая армия заявила о "нейтрализации" почти 70 боевиков ИГ в Сирии.