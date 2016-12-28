В Атырау банкомат выдал купюру, помеченную словом "взятка"

Такой банкноты в денежном обращении быть не должно.

На днях один из десятка банкоматов в торговом центре Baizaar выдал журналисту " Ак Жайык " купюру достоинством в 2 тысячи тенге с невидимой при обычном свете пометкой "Взятка".





Обнаружилось это при расчёте на кассе, когда работница прилавка просвечивала банкноты на своём аппарате и, мило улыбаясь, произнесла: "Ничего страшного, я приму эту купюру".





Сотрудник издания, рассчитавшись за продукты более мелкими купюрами, принёс "взятку" в редакцию.





– Я пересчитал остаток денег в портмоне перед походом в магазин, поэтому точно помню – там была одна красная купюра в 5 тысяч тенге и пять по тысяче, итого 10 тысяч. Много закупаться не думал, рассчитывал потратить несколько тысяч и все. Но на всякий случай решил снять немного денег в банкомате, чтобы не рассчитываться на кассе карточкой. Банкомат сразу показал лимит выдачи – 10 тысяч, потом высветил вопрос, какими купюрами желаю получить – крупными, мелкими или равномерно. Нажал на последнее, забрал три зеленые бумажки по 2 тысячи и четыре новенькие по одной тысяче. Учитывая то, что лежало до этого в моем портмоне, ошибиться я не мог – двухтысячную "взятку" мне выдал именно банкомат, тем более на телефон сразу пришла смс о снятии наличных, – рассказал журналист.





Банк, аппарат которого так "пошутил", он просил не упоминать.





За разъяснениями редакция обратились в филиал Национального банка.





Главный специалист экономического отдела по работе с наличными деньгами и кассовых операций Атырауского филиала РГУ "Национальный Банк Казахстана" Айгерим Бисенгалиева сразу отметила, что такой банкноты в денежном обращении быть не должно.





– Существуют правила определения платежеспособности банкнот и монет национальной валюты, утвержденные постановлением правления Нацбанка за №477. Банкноты, имеющие посторонние надписи, видимые под ультрафиолетовым свечением, признаются ветхими и подлежат изъятию из оборота, – сказала она.





Издание отмечает, что купюра, выданная сотруднику, ранее была использована правоохранительными органами в проведении операции для пресечения получения взятки. Как известно, взяточнику в ходе таких операций передаются меченые купюры. Как такая купюра оказалась в обороте? Ещё тот вопрос! Это упущение сотрудников правоохранительных органов. Они обязаны были сдать меченые купюры в Нацбанк.





Учитывая то, что эта банкнота была получена из банкомата, можно говорить и об упущении сотрудника банка второго уровня, который готовил купюры к заправке в кассеты. Все банкноты с повреждениями, указанными в вышеупомянутых правилах, должны быть изъяты банками второго уровня и переданы в Нацбанк. Получается, что в БВУ кассир пропустил эту банкноту. Стоило бы в этот же день обратиться в банк, в банкомате которого была получена такая банкнота. Банк должен провести по такому обращению служебное расследование и установить, каким образом меченая банкнота была допущена в обращение.





В идеале БВУ должны сдавать такие банкноты в филиал Нацбанка, там их "гасят" – на специальном аппарате купюры прокалывают, затем отправляют в центр кассовых операций и уничтожают.





В филиал Национального банка с ветхими банкнотами может обратиться любое лицо – как физическое, так и юридическое. Там их обменяют на годные к обращению. Плата за такой обмен не взимается.





Автор Тамара Сухомлинова