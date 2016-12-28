В Перу автомобиль упал в пропасть, 12 человек погибли

Автомобиль упал в пропасть на юге Перу, в результате погибли 12 человек. Об этом пишет местное издание La Republica, передает РИА Об этом пишет местное издание La Republica, передает РИА Новости





По данным издания, инцидент произошел во вторник в регионе Аякучо. Автомобиль с 16 пассажирами упал в пропасть с высоты 300 метров. На место происшествия прибыла полиция и пожарные. Трое раненых были доставлены в одну из местных больниц. Водитель транспортного средства сбежал с места происшествия.





Точная причина происшествия выясняется. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением.



