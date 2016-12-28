В Перу автомобиль упал в пропасть, 12 человек погибли
28 декабря 2016, 06:40
Водитель сбежал с места происшествия.
Автомобиль упал в пропасть на юге Перу, в результате погибли 12 человек. Об этом пишет местное издание La Republica, передает РИА Новости.
По данным издания, инцидент произошел во вторник в регионе Аякучо. Автомобиль с 16 пассажирами упал в пропасть с высоты 300 метров. На место происшествия прибыла полиция и пожарные. Трое раненых были доставлены в одну из местных больниц. Водитель транспортного средства сбежал с места происшествия.
Точная причина происшествия выясняется. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением.
Фото: AFP 2016/ Cris Bouroncle.
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