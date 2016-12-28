Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

В Перу автомобиль упал в пропасть, 12 человек погибли

28 декабря 2016, 06:40

Водитель сбежал с места происшествия.


Автомобиль упал в пропасть на юге Перу, в результате погибли 12 человек. Об этом пишет местное издание La Republica, передает РИА Новости.

По данным издания, инцидент произошел во вторник в регионе Аякучо. Автомобиль с 16 пассажирами упал в пропасть с высоты 300 метров. На место происшествия прибыла полиция и пожарные. Трое раненых были доставлены в одну из местных больниц. Водитель транспортного средства сбежал с места происшествия.

Точная причина происшествия выясняется. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением.

Фото: AFP 2016/ Cris Bouroncle.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код