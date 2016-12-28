На пост посла США в России при Трампе претендуют два кандидата
28 декабря 2016, 07:09
Трамп рассматривает должность американского посла в России как ключевую в нормализации отношений двух стран.
Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает на пост нового посла в России в 2017 году конгрессмена Дана Рорабахера и советника экс-госсекретаря Генри Киссинджера, дипломата Томаса Грэма. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника, передает РИА Новости.
По данным издания, Трамп рассматривает должность американского посла в России как ключевую в нормализации отношений двух стран.
"Было бы неправильно спекулировать инициативами следующей администрации. Каждая администрация самостоятельно принимает решения по назначению послов США", — сказали в посольстве США в Москве.
Источник "Известий" в дипломатических кругах рассказал, что назначение нового посла связано не с претензиями к нынешним дипломатам, а со сменой команды.
Газета напоминает, что Рарабахер еще в 2015 году заявлял, что Россия не представляет угрозы для США. По его мнению, главная угроза исходит от радикального исламского терроризма, с которым две страны должны бороться вместе, не пытаясь выстраивать свою политику на изоляции Москвы. Кроме того, конгрессмен "не скрывает гордости личным знакомством с президентом России Владимиром Путиным, которое состоялось в 1990-х годах".
Другой кандидат дипломат Томас Грэм является специалистом по России, свободно говорит по-русски и уже работал в посольстве США в Москве.
Фото: FP 2016/ Molly Riley.
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