На пост посла США в России при Трампе претендуют два кандидата

Трамп рассматривает должность американского посла в России как ключевую в нормализации отношений двух стран.

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает на пост нового посла в России в 2017 году конгрессмена Дана Рорабахера и советника экс-госсекретаря Генри Киссинджера, дипломата Томаса Грэма. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника, передает РИА Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника, передает РИА Новости





По данным издания, Трамп рассматривает должность американского посла в России как ключевую в нормализации отношений двух стран.





"Было бы неправильно спекулировать инициативами следующей администрации. Каждая администрация самостоятельно принимает решения по назначению послов США", — сказали в посольстве США в Москве.





Источник "Известий" в дипломатических кругах рассказал, что назначение нового посла связано не с претензиями к нынешним дипломатам, а со сменой команды.





Газета напоминает, что Рарабахер еще в 2015 году заявлял, что Россия не представляет угрозы для США. По его мнению, главная угроза исходит от радикального исламского терроризма, с которым две страны должны бороться вместе, не пытаясь выстраивать свою политику на изоляции Москвы. Кроме того, конгрессмен "не скрывает гордости личным знакомством с президентом России Владимиром Путиным, которое состоялось в 1990-х годах".





Другой кандидат дипломат Томас Грэм является специалистом по России, свободно говорит по-русски и уже работал в посольстве США в Москве.



